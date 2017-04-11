Американский журналист в открытом письме указал на ошибки в докладе Макларена

Американский журналист Рик Стерлинг написал открытое письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором указал на ошибки в докладе Ричарда Макларена, проводившего расследование по поводу применения допинга российскими спортсменами.
«Без сомнения, ситуация политизирована. Необходимо противостоять давлению и избегать тотального порицания, которое вредит как виновным, так и невиновным спортсменам. Пожалуйста, откажитесь от политизации в борьбе с допингом», — приводит заявление Стерлинга из открытого письма The Duran.
Ричард Макларен в своём докладе сделал вывод о существовании в России государственной системы укрывания спортсменов, которые принимают допинг, которых, по утверждению Макларена, в России более тысячи.