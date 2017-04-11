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Чен: ВФЛА палец о палец не ударила для допуска легкоатлетов РФ до соревнований

11 апреля 2017, вторник. 23:30. Другие
Чемпионка мира по лёгкой атлетике в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала решение IAAF допустить семь российских атлетов до участия в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Я очень ждала, когда разрешат выступать нашим спортсменам. Сергей Шубенков и Мария Кучина никак не провинились, а, наоборот, проявляли себя лишь с лучшей стороны в нашем виде спорта. В этой ситуации я бы вообще не употребляла словосочетания «нейтральный флаг». Здесь речь идёт о международных турнирах Гран-при, где спортсмены представляют исключительно самих себя.

Многие критикуют Шубенкова и Кучину, что они приняли такое решение. Но если федерация не бьётся за своих спортсменов. ВФЛА во главе со Шляхтиным не ударила палец о палец, чтобы наших легкоатлетов допустили до соревнований. Плюс был уволен ряд прекрасных людей, которые выполняли отлично свою работу. Поэтому здесь за себя приходится биться самим спортсменам», — приводит слова Чен «Спорт FM».
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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11 апреля 2017, вторник
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