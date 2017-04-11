Шубенков: весь мир должен равняться на США в вопросе прозрачности проверок

Российский легкоатлетотметил непрозрачность проверок на допинг спортсменов в России, сравнив российскую систему с американской.«Слежу ли за новостями о допинге? Почитываю, конечно, более или менее регулярно. Недавно вот новость была про ямайцев, у которых что-то нашли, но не стали дисквалифицировать. Весело, что тут скажешь… Меня это лишь наводит на мысль о том, что антидопинговая система работает плохо и с ней что-то не так. Надо что-то менять, потому что глобальный антидопинг не должен так работать. Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении в то же время, когда спортсмены, легально принимающие допинг, соревнуются. Эти два момента очень принципиальны, и вместе существовать они не должны.Это говорит лишь о том, что нам нужна реальная прозрачность, нужно больше информации, тогда и доверие к спорту появится. А то получается, что сначала говорят, что все атлеты на Олимпиаду чистыми приезжают, а спустя четыре года выясняется, что нет, далеко не все. Почему нельзя эту информацию о тестировании публиковать? Здесь, конечно, тоже нужен баланс, слишком личную информацию не надо выкладывать. Достаточно во время соревнований указывать время и количество проверок на допинг за год. Никаких последствий, но, например, у меня будет девять проверок, а у кого-то — ноль. И это будет показательно.В этом плане американский антидопинг продвинулся дальше всех, это очень открытая организация. У них, скажем, можно посмотреть, какого атлета за какой период сколько раз тестировали. Вводишь интересующие тебя параметры и сразу получаешь ответ. Сравниваю сообщения, которые публикует РУСАДА, — такой-то был дисквалифицирован по такой-то статье за нарушение правил, и всё, — и сообщения, которые публикует USADA: такой-то упал с лошади, был признан случай крайней необходимости, поэтому был применён такой-то допинг в таком-то количестве. Вины спортсмена не было, поэтому дисквалификация не назначается. Там, можно сказать, полноценные новости пишут, а у нас краткое сообщение, из которого ничего не понятно. Кощунственную вещь скажу, но в этом вопросе весь мир по примеру Америки должен работать», — приводит слова Шубенкова «Газета.Ru».