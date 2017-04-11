Муллина: даже под нейтральным флагом постараюсь показать, что я из России

Российская легкоатлетка Ольга Муллина прокомментировала решение IAAF предоставить право ей и ещё шести спортсменам из России выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.
«Все и так знают, что мы из России. Все будут знать, что мы представляем Россию. И на тех соревнованиях, где представлять нужно страны, постараюсь обозначить какими-нибудь символами, что я из России. Даша Клишина на чемпионате Европы ногти покрасила в цвета российского флага, резиночки на волосы — флаг России. Ей ничего не сказали. То есть маленькие незаметные детальки, чтобы было видно людям флаг России», — приводит слова Муллиной «Политроссия».