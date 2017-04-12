Троих регбистов из клуба «Гренобль» обвиняют в групповом изнасиловании

Прокуратура Бордо начала судебное разбирательство по делу о групповом изнасиловании, в котором обвиняются три игрока «Гренобля» — ирландец Денис Кулсон, новозеландец Рори Грайс и француз Лоик Джеймс, сообщает AP News.11 апреля спортсменов вызвали на допрос, после чего было начато официальное расследование. По результатам предварительного следствия было выяснено, что существует достаточно серьёзная вероятность участия этих троих в изнасиловании, либо прямо, либо в качестве соучастников.Всех троих уже допрашивали ранее в этом месяце сразу после того, как потерпевшая женщина обратилась в полицию.