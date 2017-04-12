Скорович: в квалификации ЧЕ по мини-футболу мы столкнулись с трудностями в атаке

Старший тренер сборной России по мини-футболуоценил выступление команды в основном квалификационном раунде чемпионата Европы — 2018. Россияне одержали победы над командами Франции, Словакии и Турции с общим счётом 10:0 и завоевала путёвку на чемпионат Европы.«Однозначно можно сказать, что ни один успех не даётся легко. Это справедливо и для завершившегося отборочного раунда в Турции. Всегда есть какие-то нюансы, которые требуют корректировок нашей работы. Основная трудность здесь – это, конечно, покрытие. Очень тяжёлое, медленное, липкое. Соответственно, мы столкнулись с трудностями в своей игре, прежде всего – в атаке. И если с французами мы реализовали свои моменты в самом начале, после чего контролировали ход встречи, то со Словакией пришлось непросто. Они пластались, работали, сражались, создавали моменты. Мне сложно сказать, как повернулась бы игра, если бы соперник смог забить. Мы со своей стороны упустили множество шансов.Что касается заключительной игры против Турции, конечно, мотивация игроков была чуть снижена, ведь основная задача на тот момент оказалась выполненной. Ряду футболистов мы предоставили отдых, но при этом понимали, что сыграть плохо не имеем права. Необходимо всегда поддерживать высокое качество своих действий, не делить соперников на сильных и слабых. Первые смены мы вкатывались в этот матч, а потом пошла хорошая работа, которая нашла воплощение в четырёх забитых голах. Конечно, надо реализовывать больше, на это я всегда обращаю внимание.Мы всегда работаем над тем, чтобы команда пропускала как можно меньше. Я очень рад этому показателю. Надо отметить и вратарей – моментов у наших ворот было достаточно. Здесь и сказывается то, что когда голкипер постоянно находится в работе, он поддерживает тонус», — цитирует Скоровича официальный сайт АМФР.