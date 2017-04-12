Верещагина: пускай Хютте лучше расскажет, как с Родченковым работал

Тренер Зухра Верещагина, которую российский бегун Александр Хютте обвинил в причастности к нарушению им антидопинговых правил, сказала, что спортсмен ранее сотрудничал с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. 12 апреля стало известно, что Хютте в течение года был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
«Мне вообще не хочется ничего говорить на тему того, что Хютте сообщил про меня IAAF. Во-первых, сейчас я нахожусь очень далеко от Москвы. Во-вторых, это был его выбор — написать всё это. Сейчас каждый выбирает своё: одни бегают, а другие пишут. Отрицаю ли я свою причастность к его допинговым нарушениям? Пусть он лучше расскажет, как с Родченковым работал», — цитирует Верещагину ТАСС.
С января 2016 года Родченков находится в США и является информатором ВАДА.