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Верещагина: пускай Хютте лучше расскажет, как с Родченковым работал

12 апреля 2017, среда. 11:40. Другие
Тренер Зухра Верещагина, которую российский бегун Александр Хютте обвинил в причастности к нарушению им антидопинговых правил, сказала, что спортсмен ранее сотрудничал с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. 12 апреля стало известно, что Хютте в течение года был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

«Мне вообще не хочется ничего говорить на тему того, что Хютте сообщил про меня IAAF. Во-первых, сейчас я нахожусь очень далеко от Москвы. Во-вторых, это был его выбор — написать всё это. Сейчас каждый выбирает своё: одни бегают, а другие пишут. Отрицаю ли я свою причастность к его допинговым нарушениям? Пусть он лучше расскажет, как с Родченковым работал», — цитирует Верещагину ТАСС.

С января 2016 года Родченков находится в США и является информатором ВАДА.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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