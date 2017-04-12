IAAF отклонила заявку бегуньи Аглицкой на участие в международных стартах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку российской бегуньи Марии Аглицкой на участие в международных соревнованиях по нейтральным флагом, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Накануне стало известно, что IAAF отклонила заявки Никиты Андриянова (400 м с барьерами), Елизаветы Федосеевой (200, 400 м), Константина Петряшова (100, 200 м, 4х400 м), Светланы Титовой (100, 200 м), Александры Бушковой, Анастасии Евачевой, Алексея Головина, Анастасии Калашниковой, Юлии Туровой (все — спортивная ходьба) и Феликса Шестопалова (десятиборье).