Врачи диагностировали у велогонщика Кэвендиша вирус Эпштейна-Барра

Врачи диагностировали у знаменитого британского велогонщика Марка Кэвендиша вирус Эпштейна-Барра, который вызвал у него инфекционный мононуклеоз, сообщает официальный сайт команды Dimension Data. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, победитель 30 этапов «Тур де Франс», трёхкратный чемпион мира по велоспорту на треке не принимал участия в гонках с 18 марта.
Сроки восстановления Кэвендиша пока неизвестны, но в команде надеются, что он сможет принять участие в «Тур де Франс», который стартует 1 июля.