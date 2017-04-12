Шулико: я не согласен с тем, что кёрлингисты РФ на ЧМ проявили безволие

Главный тренер сборных России по кёрлингу Юрий Шулико прокомментировал неудачное выступление мужской сборной России на прошедшем в Эдмонтоне (Канада) чемпионате мира. Россияне заняли последнее, 12-е место, проиграв все матчи в круговом турнире. В состав сборной входили«Перед началом турнира каких-либо объективных предпосылок для последующего столь слабого выступления не было. Однако проблемы начались с первой же игры против США и продолжились до окончания чемпионата. При этом стало очевидно, что проблемы носят системный характер и связаны прежде всего с неэффективными действиями скипов команды. В первых двух играх внешне это проявлялось в излишней нервозности и неуверенности Стукальского, что негативно отразилось на игре всей команды.По моему мнению, главная ошибка была допущена тренером до начала чемпионата ещё в середине февраля, когда после окончания отборочного турнира было принято решение изменить расстановку игроков команды и на позицию скипа был поставлен Стукальский вместо Тимофеева. В этой ситуации я не снимаю вины и с себя за то, что не смог убедить тренера не делать этого.Последующие полтора месяца были посвящены тренировкам с учётом именно этих изменений. Однако сразу после начала турнира Сорен Гран признал свою ошибку, и все дальнейшие действия были попыткой как-то исправить ситуацию. Содержание игры команды при этом несколько изменилось в лучшую сторону, но практического результата – завоёванных очков – это так и не принесло: «команда Алексея Стукальского» на этом чемпионате не состоялась, а «команда Алексея Тимофеева» не успела сложиться.Я не могу согласиться с мнением, что игроки проявили безволие и нежелание бороться. Я находился рядом с командой, принимал участие в собраниях и был свидетелем того, что игроки и тренеры настойчиво пытались изменить ситуацию, „вернуться в игру“, но все попытки, к сожалению, разбивались о невысокий уровень её эффективности», — цитирует Шулико официальный сайт ФКР.