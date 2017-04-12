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Новозеландцы победили в командном спринте на ЧМ по велотреку, россияне — 13-е

12 апреля 2017, среда. 16:50. Другие
В Гонконге продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке. В командном спринте у мужчин золото завоевали новозеландцы Эдвард Доукинс, Итан Митчелл, Сэм Уэбстер, в финале опередившие голландцев Тео Боса, Джеффри Хугланда, Нильса вант Ховендала. Третьими стали французы.

Россияне Кирилл Самусенко, Алексей Ткачёв, Павел Якушевский продемонстрировали 13-й результат.

Велоспорт на треке. Чемпионат мира. Гонконг
Мужчины. Командный спринт
1. Новая Зеландия (Эдвард Доукинс, Итан Митчелл, Сэм Уэбстер) – 44,049.
2. Нидерланды (Тео Бос, Джеффри Хугланд, Нильс вант Ховендал) – 44,382.
3. Франция (Бенжамен Эделин, Кентен Лафарж, Себастьен Вижье) – 43,536…
13. Россия (Кирилл Самусенко, Алексей Ткачёв, Павел Якушевский) – 44,898.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
12 апреля 2017, среда
16:50 Новозеландцы победили в командном спринте на ЧМ по велотреку, россияне — 13-е
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