Новозеландцы победили в командном спринте на ЧМ по велотреку, россияне — 13-е

В Гонконге продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке. В командном спринте у мужчин золото завоевали новозеландцы Эдвард Доукинс, Итан Митчелл, Сэм Уэбстер, в финале опередившие голландцев Тео Боса, Джеффри Хугланда, Нильса вант Ховендала. Третьими стали французы.
Россияне Кирилл Самусенко, Алексей Ткачёв, Павел Якушевский продемонстрировали 13-й результат.
Велоспорт на треке. Чемпионат мира. Гонконг
Мужчины. Командный спринт
1. Новая Зеландия (Эдвард Доукинс, Итан Митчелл, Сэм Уэбстер) – 44,049.
2. Нидерланды (Тео Бос, Джеффри Хугланд, Нильс вант Ховендал) – 44,382.
3. Франция (Бенжамен Эделин, Кентен Лафарж, Себастьен Вижье) – 43,536…
13. Россия (Кирилл Самусенко, Алексей Ткачёв, Павел Якушевский) – 44,898.