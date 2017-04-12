Андриянов: надежда на чудо или на восстановление ВФЛА, что тоже будет чудом

Российский бегун на 400 метров с барьерамипрокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций отклонить его заявку на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.«Я не был внесён в пул международного тестирования, а значит, с момента „прикрытия“ РУСАДА я не сдавал пробы. В международный​ список тестирования, пул ВАДА, я не попал, со слов нашего руководства, потому что ИААФ не одобрила мою кандидатуру.Если представится возможность ещё подать какие-то бумаги, я, конечно, этим воспользуюсь, но раз чуть ли не главным критерием для одобрения подобной заявки является наличие твоей фамилии в пуле тестирования, то надежда только на чудо или на восстановление нашей федерации по решению ИААФ и прочих, что на данный момент тоже будет чудом», — сказал Андриянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Занфировым.