Дериглазова выиграла соревнования рапиристок на ЧР по фехтованию

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Инна Дериглазова победила в индивидуальных соревнованиях рапиристок на чемпионате России по фехтованию в Арзамасе. В финале она уверенно переиграла Анастасию Иванову со счётом 14:7. Бронзовые награды завоевали Аделина Загидуллина и Аделя Абдрахманова.
Фехтование. Чемпионат России. Арзамас
Женщины. Рапира. Индивидуальные соревнования
1. Инна Дериглазова (Курская область).
2. Анастасяи Иванова (Башкортостан).
3. Аделина Загидуллина (Башкортостан).
3. Аделя Абдрахманова (Татарстан).