Морозов — чемпион России по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем

Москвич Владимир Морозов победил на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Москве. На дистанции 200 метров комплексным плаванием сильнейшим стал Александр Осипенко, но норматив для участия в чемпионате мира ему выполнить не удалось.
Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины
Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Москва) – 48,28.
2. Данила Изотов (Краснодарский край) – 48,53.
3. Никита Королёв (Татарстан) – 49,16.
Комплексное плавание. 200 м
1. Александр Осипенко — 2.00,89.
2. Иван Трофимов — 2.00,95.
3. Дмитрий Горбунов — 2.01,41.