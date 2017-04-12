Колобков: рад, что легкоатлеты будут выступать, хватит уже только тренироваться

Министр спорта РФпрокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций допустить ряд российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.«Я рад, что наши спортсмены примут участие в соревнованиях, давно пора, они этого заслуживают, хватит уже только тренироваться. А что касается результатов, то на многих российских соревнованиях некоторые наши спортсмены выступают не хуже ведущих иностранных легкоатлетов. По чемпионату мира ещё рано говорить, сейчас придёт пора только коммерческих соревнований», — цитирует Колобкова ТАСС.