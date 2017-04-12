Украина извинилась за статью об амнистии спортсменов, принимавших допинг

Федерация лёгкой атлетики Украины была вынуждена принести официальные извинения в связи с нашумевшей публикацией на своём сайте напоминания для спортсменов о завершении срока добровольных признаний в употреблении запрещённых препаратов.В статье говорилось, что спортсменов, принимавших запрещённые препараты или использовавших запрещённые методы, простят, если они добровольно признаются в этом. «Вице-президент ФЛАУ Фидель Тимченко гарантировал, что информация об этом не получит огласки», — говорилось в материале. Это противоречит кодексу ВАДА и правилам IAAF. Впрочем, ФЛАУ подчеркнула, что попыток действовать вне правил не было.«Мы попросили украинскую федерацию дать нам разъяснения. Нам ответили, что это был некорректный отчёт о семинаре спортсменов, состоявшемся в прошлом месяце, и с их стороны не может быть попыток нарушить кодекс ВАДА или правила IAAF. Они принесли официальные извинения за это сообщение и удалили его со своего сайта», — заявил исполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тёрнер в интервью Inside the Games.