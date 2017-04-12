Все допинг-пробы, взятые на Универсиаде-2017, оказались отрицательными

Все допинг-пробы спортсменов, принимавших участие в зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате, оказались отрицательными, сообщает официальный сайт Международной федерации студенческого спорта. В соревнованиях принял участие 1621 спортсмен из 57 стран. Всего было проанализировано 216 допинг-проб. Кроме того, FISU высоко оценила работу антидопинговой лаборатории в Казахстане.Сборная России одержала победу в общекомандном медальном зачёте Универсиады-2017, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.