ВАДА восстановило в правах Антидопинговое агентство Бразилии

Всемирное антидопинговое агентство удалило Национальное антидопинговое агентство Бразилии из списка не отвечающих кодексу организации, сообщает официальный сайт ВАДА. Бразильское агентство было признано не отвечающим требованиям ВАДА в ноябре 2016 года.Восстановление агентства стало возможным после принятия бразильскими властями процессуальных норм, позволяющих регулировать деятельность вновь созданного дисциплинарного трибунала.«ВАДА продолжает работу с единственным на данный момент не соответствующим организации агентством — РУСАДА», — говорится в сообщении Всемирного антидопингового агентства.