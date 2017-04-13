Ефимова, Морозов, Фесикова, Изотов и Занько выполнили нормативы для участия в ЧМ

В третий день чемпионата России по плаванию в Москве было разыграно девять комплектов наград. По итогам соревновательного дня пять спортсменов выполнили нормативы для попадания на чемпионат мира в Венгрии.
Необходимые результаты продемонстрировали трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова (200 м, брасс), двукратный призёр Олимпийских игр Данила Изотов (100 м, вольный стиль), призёры Олимпийских игр Анастасия Фесикова (50 м, спина) и Владимир Морозов (100 м, вольный сталь), а также Всеволод Занько (50 м, брасс).