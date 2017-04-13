Галлямова и ещё 10 шахматисток выиграли по две партии на старте ЧЕ в Риге

Россиянкаво втором туре личного чемпионата Европы по шахматам в Риге (Латвия) белыми фигурами оказалась сильнее чешки Йоанны Ворек.Помимо Галлямовой обе стартовые партии выиграли также украинки Мария Музычук и Наталья Жукова, грузинка Нана Дзагнидзе, турчанка Екатерина Аталик, немки Сара Хоольт и Элизабет Петц, итальянка Марина Брунелло, венгерка Петра Папп, шотландка Кетеван Арахамия-Грант, а также азербайджанки Зейнаб Мамедьярова и Ульвия Фаталиева.Соревнования завершатся 22 апреля. 14 лучших шахматисток по итогам чемпионата Европы получат право сыграть на чемпионате мира.