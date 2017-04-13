Созин: мужская сборная России по кёрлингу опозорилась, это системная ошибка

Первый вице-президент Федерации кёрлинга Россиипрокомментировал неудачное выступление мужской сборной России на прошедшем в Эдмонтоне (Канада) чемпионате мира. Россияне заняли последнее, 12-е место, проиграв все матчи в круговом турнире. В состав сборной входили«Выступление мужской сборной России по кёрлингу – это системная ошибка. Не надо думать, что поехали сильные ребята и случайно проиграли 11 матчей. Помните, как в том анекдоте – поскользнулся и упал случайно на нож, а потом семь раз вставал и снова падал. Это упущение всей структуры нашего кёрлинга, начиная от старшего тренера и заканчивая руководителем федерации. С мужской сборной у нас явная проблема, и если она решается, то не тем путём, как это нужно сделать.Завтра в Сочи мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию и, надеюсь, исправим её. У нас остался один главный турнир в этом году, чтобы отобраться на Олимпиаду. Нам нужно это сделать. По крайней мере такого позора, как в Канаде, точно не будет. Ведь в Канаде наша сборная именно опозорилась», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.