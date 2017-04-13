Ромашина: хотела бы возобновить карьеру к чемпионату мира 2019 года

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаваниюсообщила, что может возобновить карьеру к чемпионату мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея). После Олимпиады в Рио-де-Жанейро 18-кратная чемпионка мира заявила, что делает паузу в карьере.«Наверное, всё будет зависеть от здоровья и от состояния российской команды, если нужно будет закрывать тылы, я буду стараться вернуться к следующему сезону. Если я буду видеть и понимать, что у России есть команда, дуэт, соло, которые способны конкурировать и занимать первые места на чемпионате Европы, который будет уже в следующем году, то, наверное, я пропустила бы ещё год и вернулась бы уже к чемпионату мира 2019 года. Время всё покажет, но на данном этапе самое главное — это не то что рвение, а желание попасть на Олимпиаду в Токио именно в роли спортсменки», — цитирует Ромашину ТАСС.