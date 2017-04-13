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Цветков: на мой взгляд, приглашение Гросса, безусловно, оправдало себя

13 апреля 2017, четверг. 13:57. Другие
Российский биатлонист Максим Цветков подвёл итоги своего выступления в завершившемся сезоне и признался, что очень доволен работой с тренером Рикко Гроссом. На чемпионате мира в Хохфильцене он выиграл золото в эстафете. В общем зачёте Кубка мира Максим стал 19-м.

«Как удаётся сохранять стабильность? Это стало получаться, когда я стал работать с Рикко Гроссом. Раньше у меня действительно провалов было больше. Мог бежать одну гонку хорошо, а на пасьют выйти и проиграть позиций 20-30. Сейчас такого нет. И функционально чувствую себя лучше – нет никакой проблемы догнать спортсмена, идущего немного впереди. После юниоров догонять почти не получалось. Думаю, что тут играет роль летняя работа, её качество и объём.

На мой взгляд, приглашение Гросса, безусловно, оправдало себя. Лично у меня после его прихода результаты стали значительно выше – это касается всего: и места в тотале, и скорости, и стрельбы. И мне очень нравятся его способы работы, прежде всего то, что он не давит на тебя психологически. Собрания проходят в спокойном режиме. Если у него есть замечания, предпочитает переговорить лично.

Всю техническую часть Рикко может преподать на русском. Но, конечно, мы общаемся и по-английски – за последние два года я в этом прибавил. А что касается сложных технических моментов и собраний, то там работаем через перевод», — цитирует Цветкова «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Максим Цветков Рикко Гросс
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