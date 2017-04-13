Колмогоров: порекомендую отказаться от старта в эстафете 4 по 100 м кролем на ЧМ

Главный тренер сборной России по плаваниюсообщил, что будет рекомендовать отказаться от участия в женской эстафете 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште. На чемпионате России в Москве ни одна из спортсменок не выполнила норматива на дистанции 100 м вольным стилем.«Не исключено, что ситуация с отказом от эстафеты в связи с уровнем выступления на дистанции повторится. Я буду рекомендовать отказаться от выступления на этой дистанции на чемпионате мира в Будапеште, и такой вариант возможен. С остальными эстафетами ситуация нормальная, будем готовиться в них выступить», — цитирует Колмогорова «Р-Спорт».