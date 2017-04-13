Чурляев: сделаю всё возможное, чтоб завоевать золото Высшей лиги с МФК «Спартак»

Защитник МФК «Спартак»рассказал о ходе подготовки команды к плей-офф Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу, который пройдёт в Смоленске 20-25 апреля. Столичный клуб в группе А сыграет с «Политехом» (Санкт-Петербург), «Ямалом» (Новый Уренгой) и «Факелом» (Сургут).«Подготовка к плей-офф у нас проходит в штатном режиме. В тренировочном процессе уделяем особое внимание командным взаимодействиям, корректируем свои недочёты, а также потихоньку начинаем разбирать соперников по группе.Питерский „Политех“ выступал в нашем дивизионе, поэтому информации по нему вполне достаточно, а вот „Факел“ и „Ямал“ — очень атлетичные команды, которые держат высокий темп на протяжении всего матча. Более подробный разбор соперников нас ждёт в ближайшее время, так что постараемся быть готовыми ко всему. Я выигрывал Высшую лигу 10 лет назад и сделаю всё возможное, чтобы завоевать золотые медали во второй раз», — цитирует Чурляева официальный сайт клуба.