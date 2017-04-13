Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение в РФ ЧМ-2022 по плаванию

Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта одобрила заявку на проведение в России чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.Заседание состоялось 12 апреля в доме правительства Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства РФи при участии министра спорта