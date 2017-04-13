Колобков встретился с женской сборной РФ по кёрлингу и получил в подарок щётку

В Министерстве спорта России состоялась встреча главы ведомствасо спортсменками, тренерами и специалистами женской сборной команды по кёрлингу, а также руководством и партнёрами Федерации кёрлинга России. Россиянки завоевали серебряные медали чемпионата мира в Пекине, в финале уступив команде Канады со счётом 3:8.В ходе встречи Колобков вручил ведомственную награду Благодарность министра спорта РФ. Кроме того, Благодарственные письма министра РФ были вручены, старшему тренеру, президенту ФКР, вице-президенту ФКР, генеральному секретерю ФКР, генеральному директору ФКР, специалисту сборной команды, а также представителям партнёров ФКР, передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.В подарок от сборной России Колобков получил щётку для кёрлинга. Министр спорта пообещал, что она станет экспонатом музея.