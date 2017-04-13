Колобков встретился с женской сборной РФ по кёрлингу и получил в подарок щётку

В ходе встречи Колобков вручил ведомственную награду Благодарность министра спорта РФ Александре Раевой. Кроме того, Благодарственные письма министра РФ были вручены Анне Сидоровой, Маргарите Фоминой, Алине Ковалёвой и Нкеируке Езех, старшему тренеру Светлане Калалб, президенту ФКР Дмитрию Свищёву, вице-президенту ФКР Людмиле Муровой, генеральному секретерю ФКР Ольге Жарковой, генеральному директору ФКР Ольге Шашловой, специалисту сборной команды Сергею Щанкину, а также представителям партнёров ФКР, передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
В подарок от сборной России Колобков получил щётку для кёрлинга. Министр спорта пообещал, что она станет экспонатом музея.