Свищёв: второе место кёрлингисток на чемпионате мира для нас как победа

В Министерстве спорта России состоялась встреча главы ведомствасо спортсменками, тренерами и специалистами женской сборной команды по кёрлингу, а также руководством и партнёрами Федерации кёрлинга России. Россиянки завоевали серебряные медали чемпионата мира в Пекине, в финале уступив команде Канады со счётом 3:8.«Хотелось бы от имени дирекции поблагодарить спортсменов, потому что мы знаем, как это было сложно, как проходили сборы и осуществлялся подготовительный процесс. Спортсмены проявили все свои бойцовские качества. Чемпионат давался тяжело, но опыт спортсменов, которые уже имеют за своими плечами награды, сохранился и помог достичь уровня, которого ещё у нас не было. Кёрлинг — молодой спорт, и такой результат для нас как победа. Но второе место – это не предел, и нам есть куда стремиться. Уже начались сложные процессы в преддверии Олимпийских игр, но это хорошо, что есть внутренняя борьба», — передаёт слова президента ФКРкорреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.