Сидорова: кёрлингистки РФ чувствуют поддержку не только семьи, но и государства

В Министерстве спорта России состоялась встреча главы ведомствасо спортсменками, тренерами и специалистами женской сборной команды по кёрлингу, а также руководством и партнёрами Федерации кёрлинга России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян. Россиянки завоевали серебряные медали чемпионата мира в Пекине, в финале уступив команде Канады со счётом 3:8.Скипрассказала, что на прошедшем в Пекине чемпионате мира команда ощущала поддержку государства: «Мы чувствуем поддержку не только от семьи, но и от государства. Несмотря на то что мы тяжело втягивались, мы справились».