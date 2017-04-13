Колобков: результаты кёрлингисток РФ в Европе и мире уже говорят сами за себя

В Министерстве спорта России состоялась встреча главы ведомствасо спортсменками, тренерами и специалистами женской сборной команды по кёрлингу, а также руководством и партнёрами Федерации кёрлинга России. Россиянки завоевали серебряные медали чемпионата мира в Пекине, в финале уступив команде Канады со счётом 3:8.«Год сложился хорошо для ФКР и для спортсменов. Мы отмечали победу нашей команды на чемпионате Европы, и когда поехали на чемпионат мира, ждали удачного выступления. Но я, как спортсмен, знаю, как сложно подтверждать свой класс. Чемпионат начался нервно, но сборная задевала серебряные медали. Это хороший результат накануне Олимпийских игр.По телерейтингам кёрлинг вошёл в топ, и я понимаю, как много вы сделали, чтобы эта игра стала одной из самых известных игр в России. Ещё много предстоит сделать, но результаты в Европе и мире уже говорят сами за себя.Следующий год будет самым ответственным. Понимаю, что ваша главная цель – выступление на Олимпийских играх. Хорошо, что у нас есть здоровая конкуренция в команде, но принцип справедливости всегда должен быть сохранён. Только тогда будет понятно и спортсменам, и стране, кто у нас участвует в соревнованиях», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.