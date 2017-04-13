Американки выиграли командную гонку преследования на ЧМ, Россия — 12-я

Сборная США победила в женской командной гонке преследования на 4000 метров на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге. Второе место заняла команда Австралии, а бронзовыми медалистками соревнований в этой дисциплине стали новозеландки. Россиянки Гульназ Бадыкова, Тамара Балаболина, Мария Канцыбер, Лидия Малахова показали 12-й результат.1. США (Келли Кэтлин, Хлоя Дигерт, Кимберли Гайст, Дженнифер Валенте) – 4.19,413.2. Австралия (Эми Кар, Эшли Анкудинофф, Александра Манли, Ребекка Вясак) 4.19,830.3. Новая Зеландия (Ракель Шит, Рашли Буханан, Кристи Джеймс, Джейми Нильсен) – 4.21,778…12. Россия (Гульназ Бадыкова, Тамара Балаболина, Мария Канцыбер, Лидия Малахова) – 4.35,657.