IAAF проголосовала за сохранение дистанции 50 км в ходьбе в программе Игр-2020

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций на заседании в Лондоне принял решение о сохранении соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 50 км в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает Inside the games.Напомним, что инициатором такого обсуждения выступил Международный олимпийский комитет. При этом около 60 спортсменов из разных стран отправили петицию на имя главы IAAF Себастьяна Коэ, в которой попросили оставить дистанцию 50 км в программе Олимпийских игр и чемпионатов мира.