Чимрова победила на дистанции 100 м баттерфляем на ЧР с национальным рекордом

Москвичка Светлана Чимрова победила на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем с национальным рекордом. В финальном заплыве на 200 метров вольным стилем первенствовала петербурженка Вероника Попова.
Плавание. Чемпионат России. Москва
Женщины
Вольный стиль. 200 м
1. Вероника Попова (Санкт-Петербург) – 1.57,27.
2. Анастасия Гуженкова (Самарская область) – 1.57,38.
3. Виктория Андреева (Пензенская область) – 1.58,25.
Баттерфляй. 100 м
1. Светлана Чимрова (Москва) – 57,17 (рекорд России).
2. Полина Егорова (Башкортостан) – 58,91.
3. Александра Сабитова (Кемеровская обл.) – 59,42.