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Крамник победил Ананда в первом туре мемориала Корчного в Цюрихе

13 апреля 2017, четверг. 22:08. Другие
Россиянин Владимир Крамник в первом туре международного шахматного турнира «Мемориал Виктора Корчного» в Цюрихе белыми фигурами нанёс поражение Вишванатану Ананду из Индии. Встреча завершилась на 38-м ходу.

Россияне Пётр Свидлер и Ян Непомнящий сыграли вничью, а ещё один представитель России Григорий Опарин разошёлся миром с израильтянином Борисом Гельфандом.

Шахматы. Мемориал Виктора Корчного. Цюрих, Швейцария
Первый тур

Владимир Крамник (Россия) — Вишванатан Ананд (Индия) — 1:0
Хикару Накамура (США) — Янник Пеллетье (Франция) — 1:0
Пётр Свидлер (Россия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5
Григорий Опарин (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,5.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вишванатан Ананд Владимир Крамник Пётр Свидлер
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13 апреля 2017, четверг
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