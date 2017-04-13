Крамник победил Ананда в первом туре мемориала Корчного в Цюрихе

Россиянин Владимир Крамник в первом туре международного шахматного турнира «Мемориал Виктора Корчного» в Цюрихе белыми фигурами нанёс поражение Вишванатану Ананду из Индии. Встреча завершилась на 38-м ходу.
Россияне Пётр Свидлер и Ян Непомнящий сыграли вничью, а ещё один представитель России Григорий Опарин разошёлся миром с израильтянином Борисом Гельфандом.
Шахматы. Мемориал Виктора Корчного. Цюрих, Швейцария
Первый тур
Владимир Крамник (Россия) — Вишванатан Ананд (Индия) — 1:0
Хикару Накамура (США) — Янник Пеллетье (Франция) — 1:0
Пётр Свидлер (Россия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5
Григорий Опарин (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,5.