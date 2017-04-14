ВАДА вернуло аккредитацию антидопинговой лаборатории в Катаре

Всемирное антидопинговое агентство объявило о возвращении аккредитации антидопинговой лаборатории в Дохе. ВАДА приостановило аккредитацию катарской лаборатории 7 ноября 2016 года из-за несоответствия международным стандартам.
«Аккредитация лаборатории в Дохе была восстановлена примерно через пять месяцев после того, как она была приостановлена. Мы хотим поблагодарить лабораторию за сотрудничество и усердную работу, которая привела к восстановлению аккредитации. ВАДА уверено, что антидопинговая лаборатория в Катаре извлекла уроки и будет избегать прошлых ошибок. Мы же продолжим мониторить работу, чтобы убедиться, что она полностью соответствует высоким стандартам ВАДА», — приводит слова генерального директора ВАДА Оливье Ниггли официальный сайт организации.