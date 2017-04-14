Иванова: бюджетное финансирование парусного спорта в РФ несопоставимо с нужным

Главный тренер сборной России по парусному спорту, чемпионка Европы, 13-кратная чемпионка Россиирассказала, какие цели ставятся перед классами на олимпийский цикл.«Две олимпийские медали в классах, где уже есть высокие международные результаты, — RS: Х, 470, „Лазер“.Потенциал есть в классе RS: Х у мужчин. Ребята молодые, «заряженные» на результат, сильнейшая внутренняя конкуренция, да и резерв подрастает — на пятки наступает. В таких условиях, думаю, наши спортсмены смогут достичь высоких результатов. Мы очень верим в ребят, стараемся подключить все ресурсы, чтобы дать им максимум шансов проявить себя.У нас хорошие традиции в классе „Финн“. Есть перспективные гонщики и хорошие методические наработки. Надеюсь, в нынешнем олимпийском цикле мы всё-таки восстановим результат, который ребята способны показывать.Сейчас в мире прослеживается тенденция развития скоростных классов 49-й, 49-й FX, „Накра 17“. Они скоростные, зрелищные, привлекательные для массмедиа и спонсоров. Но они очень дорогие. Бюджетное финансирование парусного спорта в России несопоставимо с необходимыми затратами. Нам крайне сложно тянуть эти классы. Федерация, разумеется, ищет дополнительные средства, но, если этого сделать не удастся, нам будет сложно развивать эти классы», — цитирует Иванову пресс-служба ВФПС.