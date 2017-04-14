Паркин: многие претензии, выдвинутые Коэ и Андерсеном, вне компетенции ВФЛА

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Александр Паркин сообщил, что ВФЛА 14 апреля проведёт специальное заседание, на котором будут обсуждаться заявления президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ и главы рабочей группы IAAF Руне Андерсена по поводу отсутствия прогресса ВФЛА в выполнении критериев её восстановления.
«Мы осознаём необходимость скорой встречи с рабочей группой IAAF, чтобы понять всю суть претензий к нам и что нам нужно делать дальше. Но многие претензии, выдвинутые Коэ и Андерсеном, лежат вне компетенции ВФЛА. Поэтому нам перед этим необходимо также организовать встречу с представителями минспорта, РУСАДА и Британского антидопингового агентства, а также Следственного комитета, чтобы получить полную информацию по всем вопросам. А потом уже с этими ответами ехать на встречу с рабочей группой IAAF.
Я не удивлён последним претензиям Коэ на тему тяжёлой жизни информаторов в России. Но с тем же Дмитриевым я лично общался неоднократно, и у меня сложилось своё мнение об этом человеке, который играл с нами в какую-то игру. А когда стало ясно, что он уклоняется ещё и от призыва в армию, то вроде становится понятно, его мотивом к активной публичной деятельности было не только желание побороться за чистый спорт. Вспомните последние события вокруг бегуна Александра Хютте. Все теперь в курсе, какие торги этот человек вёл со всеми, включая должностных лиц IAAF. То же самое и Дмитриев, которого Коэ назвал чемпионом России по чистому спорту. Но это же не так, Дмитриев решал свои личные вопросы.
По тому же тренеру Казарину мы признаём нарушения. Но сложно порой уследить за всеми, принимая в расчёт размеры нашей страны. Все же остальные его заявления нужны были лишь для того, чтобы поднять в глазах международной общественности свой статус информатора.
А на контакты с федерацией он не шёл. Как мы можем оказывать ему содействие, если по десять раз в день пытаемся связаться по телефону, а он не выходит на контакт. Если человек не хочет этого, то как нам поступать в таком случае?" — цитирует Паркина ТАСС.