Лукин: решения по ПКР мне напоминают суды над советскими правозащитниками

Глава Паралимпийского комитета Россиипрокомментировал вердикт Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию ПКР на решение Спортивного арбитражного суда о признании недопуска российских спортсменов на Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро легитимным.«Они приняли решение, которое принимают всегда. Эти решения мне удивительно напоминают суды в советское время над нашими правозащитниками. Решения этих судов всегда можно было легко предсказать. Правозащитники всегда признавались неправыми, а те, кто имел власть, правыми», – цитирует Лукина «Р-Спорт».