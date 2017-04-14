Лебедева: Исинбаева критиковала Коэ, она для него раздражитель

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева, лишённая двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине после обнаружения в её допинг-пробе туринабола, прокомментировала недовольство со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций по поводу назначения Елены Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА.
«К самой Елене претензий нет, её проверяли, и всё было нормально. Она в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета отвечает и за антидопинговую сферу. Как только она возглавила РУСАДА, сразу все заговорили о конфликте интересов. Но надо посмотреть на некоторых членов МОК, у которых есть бизнес, да и к самому Коэ были претензии. Лена после недопуска к Олимпийским играм выступала за атлетов и критиковала самого Коэ, она для него раздражитель.
Если мы хотим работать и видеть развитие лёгкой атлетики, и чтобы спонсоры не убегали, то должна быть игра для всех по единым правилам. Я не вижу, чего конкретно хочет IAAF. Очень странно, что о назначении Исинбаевой заговорили только теперь. Это говорит о том, что они хотят за что-то зацепиться», — цитирует Лебедеву ТАСС.