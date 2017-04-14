Сальников: президиум ВФП не утвердил кандидатуру Власенко в состав бюро FINA

Президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпионсообщил, что кандидатура главы российских федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного полоне была утверждена в состав бюро Международной федерации плавания (FINA) по итогам заседания президиума ВФП.«Что касается выдвижения кандидатов в члены бюро FINA, то президиум утвердил ранее отправленную кандидатуру Владимира Сальникова и отказался от выдвижения второй кандидатуры. Президиум ВФП поддержал кандидатов в техкомы FINA по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло — это Ольга Брусникина, Дмитрий Саутин и Евгений Шаронов. В техком FINA по плаванию утверждена кандидатура Георгия Ерохина, по открытой воде — Алексея Акатьева", — приводит слова Сальникова ТАСС.Ранее кандидатура Власенко в состав бюро FINA была выдвинута президиумами российских федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло. Таким образом, единственным кандидатом от России в состав бюро FINA является Сальников.