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Козырев: в провале кёрлингистов РФ сыграли большую роль опыт и несыгранность

14 апреля 2017, пятница. 15:15. Другие
Тренер сборной России по кёрлингу, участник Олимпиады в Сочи Александр Козырев прокомментировал неудачное выступление мужской сборной России на прошедшем в Эдмонтоне (Канада) чемпионате мира. Россияне заняли последнее, 12-е место, проиграв все матчи в круговом турнире. В состав сборной входили Алексей Стукальский, Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Евгений Климов и Артур Ражабов.

«Чемпионат мира получился провальным по ряду причин. Многие из тех команд, кому мы проиграли, мы обыгрывали на чемпионате Европы. При подготовке к турниру у нас заболел основной скип Алексей Тимофеев. В первых двух играх мы попробовали вице-скипа Алексея Стукальского, но после первых двух провальных игр мы их поменяли обратно. Картина улучшилась, но всё равно получилось так, что мы не выиграли ни одной игры. Трое из пяти игроков у нас молодые спортсмены, которые впервые играют на таком уровне. Опыт и несыгранность сыграли самую большую роль», — рассказал Козырев корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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