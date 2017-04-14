Созин: в сборной России по кёрлингу будет замена главного тренера

Первый вице-президент Федерации кёрлинга Россиирассказал о планах выхода из кризиса в мужском российском кёрлинге. На чемпионате мира в Эдмонтоне россияне заняли последнее, 12-е место, проиграв все матчи в круговом турнире. В состав сборной входили. Главный тренер сборной Россиипосле турнира не согласился с тем, что кёрлингисты РФ на чемпионате мира проявили безволие.«Сегодняшний день — новая точка отсчёта развития мужского кёрлинга в России. Задачу отобраться на Олимпийские игры в Корею никто не отменял. Руководитель тренерского совета, старший тренер, старший тренер по резерву представили свои варианты, которые мы обсудили в узком кругу. Во-первых, у нас теперь будет совсем другой отбор в мужском кёрлинге. Шарахаться мы не будем — произведём небольшие замены. Будет замена главного тренера, а команда будет четыре месяца готовиться к отбору и участвовать в первенстве Европы. Абсолютно других игроков со стороны мы найти сейчас не можем, а подредактировать этот состав у нас хватит и сил, и возможностей. Наконец, кёрлинг на колясках теперь выйдет из Паралимпийского комитета России и войдёт в нашу федерацию, чтобы у нашей команды была возможность выступать на Паралимпийских играх в Корее», — рассказал Созин корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.