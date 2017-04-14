Доходы Мутко в 2016 году составили 9 млн рублей, Колобкова — 5,7 млн

Вице-премьер РФзадекларировал доход в 9 млн рублей за отчётный финансовый год с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года. В собственности Мутко находится квартира площадью 252,7 кв. м (ему принадлежит треть доли) и квартира площадью 150,8 кв. м (четверть доли). Также бывший министр спорта задекларировал автомобиль Mercedes-Benz Е350.Доход министра спорта РФсоставил 5 741 706 рублей 56 копеек. Колобков и его супруга имеют в совместной собственности земельный участок 30 соток, жилой дом площадью 377,6 квадратных метра, комнату 16,4 кв. м (всё — в России), а также квартиру площадью 60,7 кв. м в Испании.В личной собственности у министра спорта — квартира площадью 91,6 кв. м и комната 14,4 кв. м в России, в долевой собственности – 1/2 доли в квартире площадью 185,8 кв. м в РФ. Также Колобков задекларировал автомобиль ВАЗ-21083.