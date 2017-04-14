Смирнов: руководители IAAF должны были разбираться с ВФЛА в РФ, но их не было

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссиивыразил недовольство тем, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказывает в участии в соревнованиях российским спортсменам за недостаточные, по мнению IAAF, мероприятия со стороны ВФЛА.«Как мне кажется, для любого президента федерации один из самых главных моментов — участие всех спортсменов в Олимпийских играх и международных соревнованиях. Любой президент должен делать всё возможное, чтобы в соревнованиях данной федерации принимало участие как можно больше спортсменов. И отказ в участии, наказание невиновных спортсменов за какие-то ошибки и происки, за недостаточные, по их мнению мероприятия — по-моему, всё это недопустимо.Позиция международной федерации, которая ставит вопрос о невозможности участия наших спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом, мне категорически не нравится, несимпатична. Мне кажется, при любой авральной ситуации надо разбираться, ехать на место происшествия и оказывать помощь. Мы не видим здесь ни руководства этой федерации, ни её представителей, которые пытались бы помочь, были бы заинтересованы», — цитирует Смирнова «Р-Спорт».