Керби победил в индивидуальной гонке преследования на ЧМ по велотреку

В Гонконге продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке. В индивидуальной гонке преследования на 4000 м золото выиграл австралиец Джордан Керби. Серебряным призёром стал итальянец Филиппо Ганна. Третий результат продемонстрировал австралиец Келланд О’Брайен . Россиянин Александр Евтушенко стал пятым.
Велоспорт на треке. Чемпионат мира. Гонконг
Мужчины. Индивидуальная гонка преследования. 4000 м
1. Джордан Керби (Австралия) – 4.17,068.
2. Филиппо Ганна (Италия) – 4.21,299.
3. Келланд О’Брайен (Австралия) – 4.16,909…
5. Александр Евтушенко (Россия) – 4.19,185.