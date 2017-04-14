Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме подтвердили участие Ласицкене

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка(до замужества) вошла в состав участников этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме (Италия), который состоится 8 июня, сообщила «Р-Спорт» агент спортсменкиРанее стало известно, что Мария также выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), который пройдёт 26-27 мая.11 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила Ласицкене и ещё шести российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.