Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме подтвердили участие Ласицкене

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (до замужества Кучина) вошла в состав участников этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме (Италия), который состоится 8 июня, сообщила «Р-Спорт» агент спортсменки Ольга Назарова.
Ранее стало известно, что Мария также выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), который пройдёт 26-27 мая.
11 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила Ласицкене и ещё шести российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.