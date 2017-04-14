Сальников: ВФП не будет оплачивать штрафы за нарушение антидопинговых правил

Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) принял решение больше не оплачивать за счёт ВФП штрафы из-за недобросовестного отношения ряда спортсменов к своим антидопинговым обязанностям, заявил президент организации«В существующей ситуации мы испытываем финансовые убытки в связи с тем, что некоторые спортсмены недобросовестно относятся к своим обязанностям по выполнению антидопингового законодательства, а именно: пропуск теста, слушания по делу о нарушении (их, к счастью, очень мало, но тем не менее), незаполнение электронной системы ADAMS и так далее. Получая эти штрафы, федерация несёт определённые убытки. Поэтому президиум принял решение, что больше федерация не будет гасить убытки за счёт своего бюджета, а будет их транслировать для погашения конкретному спортсмену. Этот механизм будет отработан и представлен позднее», — приводит слова Сальникова пресс-служба ВФП.