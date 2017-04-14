Крамник и Непомнящий сыграли вничью на мемориале Корчного в Цюрихе

Россияне Владимир Крамник и Ян Непомнящий сыграли вничью в матче второго тура международного шахматного турнира «Мемориал Виктора Корчного» в Цюрихе. Ещё один российский гроссмейстер Пётр Свидлер разошёлся миром с Борисом Гельфандом из Израиля. Американец Хикару Накамура обыграл россиянина Григория Опарина. Вишванатан Ананд из Индии выиграл у Янника Пеллетье из Франции.
Положение после двух туров: 1. Накамура — 4 очка. 2. Крамник – 3. 3-6. Ананд, Гельфанд, Свидлер и Непомнящий — по 2. 7. Опарин – 1. 8. Пеллетье – 0.