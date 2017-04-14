Шпажистка Логунова выиграла чемпионат России по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионкапобедила в финале личных соревнований шпажисток на чемпионате России по фехтованию в Арзамасе. В финальном поединке Логунова одолеласо счётом 15:11.Третье место занялии бронзовый призёр Олимпиады-2016, уступившая в полуфинале Логуновой (6:15).1. Татьяна Логунова (Москва).2. Анастасия Солдатова (Москва).3. Виолетта Колобова (Москва) и Евгения Жаркова (Ростовская обл.).