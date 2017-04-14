Шпажистка Логунова выиграла чемпионат России по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова победила в финале личных соревнований шпажисток на чемпионате России по фехтованию в Арзамасе. В финальном поединке Логунова одолела Анастасию Солдатову со счётом 15:11.
Третье место заняли Евгения Жаркова и бронзовый призёр Олимпиады-2016 Виолетта Колобова, уступившая в полуфинале Логуновой (6:15).
Фехтование. Чемпионат России. Женщины. Шпага. Личное первенство. Арзамас
1. Татьяна Логунова (Москва).
2. Анастасия Солдатова (Москва).
3. Виолетта Колобова (Москва) и Евгения Жаркова (Ростовская обл.).