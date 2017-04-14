Президент ФГР: нам мешает низкий уровень информационного сопровождения

В рамках конференции по спортивному маркетингу MarSpo 2017, которая состоялась 12-13 апреля на стадионе «Открытие Арена», спикеры обсудили вопросы, связанные с популяризацией спортивных соревнований в России. Так, президент Федерации гандбола Россиивыделил ряд проблем, затрудняющих популяризацию соревнований, и предложил пути решения проблемы.«Нам мешает низкий уровень информационного сопровождения. Наш вид спорта практически не показывается по общедоступному каналу. Хотя в последнее время в этом отношении есть определённый прогресс. В целом весь процесс сложный. Необходимо прививать любовь к спорту с ранних лет. Также необходимо уделять большое внимание воспитанию подрастающего поколения, развивать детей, их навыки. Что касается болельщиков и увеличения их количества, то интересным и перспективным видится вариант, при котором болельщики, переживающие за один вид спорта, будут следить и болеть за команду из другого вида спорта. При этом поддерживать могут и сами спортсмены. Например, в Ростове есть замечательная женская команда по гандболу. Они могли бы ходить на матчи футбольного клуба «Ростов». В свою очередь футболисты «Ростова» могут начать поддерживать донских красавиц», — сказал Шишкарёв.